Исследование ученых: 83% взрослых петербуржцев имеют антитела к COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2021, 08:25 Источник: РБК

Лаборатория, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Антитела к COVID-19 имеются у 83% взрослых жителей Санкт-Петербурга. Об этом говорят данные, полученные в ходе исследования уровня популяционного иммунитета в городе.

Тестирование проведено в октябре учеными Европейского университета в Санкт-Петербурге, лаборатории Genetico и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.

Как показали данные серологического исследования, среди невакцинированных коронавирусом переболели 78% его участников.

Были также определены показатели антител у людей, привитых разными вакцинами. Антитела были обнаружены у 99% вакцинированных «Спутником V», и у 96% - «Спутником Лайт».

«Доля людей с антителами, которые привились «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной», составила только 76% и 57% соответственно, что значимо не отличалось от аналогичной доли невакцинированных участников исследования», — отмечено в исследовании. При этом оговаривается, что доля участников тестирования, привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной», было минимальным.

Ранее высказывалось мнение, что при сохранении нынешних темпов вакцинации Россия приобретет коллективный иммунитет только через пять лет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости