Россия приобретёт коллективный иммунитет через пять лет

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25 октября 2021, 12:41

Численность вакцинированных от коронавируса россиян на конец октября составила 49 млн человек. При этом статистика увеличивается только за счёт сложения всего количества привитых граждан, даже тех, у кого антитела находятся уже на низком уровне.



Экономика, как показала практика, оказалась в зависимости от числа вакцинированных. Стабильный рост ВВП можно обеспечить только путём поддержания коллективного иммунитета на высоком уровне. Этого можно добиться, по оценкам экспертов, примерно за пять лет.



Массовая вакцинация россиян началась в начале года. До этого прививались только отдельные категории граждан. Летом стартовала программа ревакцинации и вакцинации переболевших. Чиновники Минздрава неоднократно заявляли, что остановить распространение новых видов коронавируса можно только при наличии коллективного иммунитета на уровне 60%. Полностью остановить распространение коронавируса в стране можно было бы при проведении полной вакцинации населения за 3-4 месяца. Но это крайне сложно организовать не только в России, но и других государствах.

Пока прогнозы экспертов сводятся к тому, что коронавирус станет сезонным, как грипп.



Человек приспосабливается к вирусу, а он приспосабливается к нам. Система рано или поздно придёт в равновесие, считает эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы HealthNet Андрей Ломоносов.





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