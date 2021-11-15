38% работодателей не считают нужным мотивировать сотрудников прививаться против COVID-19

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15 ноября 2021, 08:00 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

38 процентов работодателей считают, что никак не должны мотивировать своих сотрудников делать прививку против ковида. Это показало исследование сервиса «Работа.ру».

Опрос касался работы компаний в условиях пандемии. В нем приняли участие 1000 представителей организаций разных регионов России.

Согласно результатам исследования, каждая третья компания активно поощряют своих сотрудников прививаться: 21% предоставляют дополнительный выходной, 5% - выплачивают премии, 10% - применяют другие стимулы. Почти четверть работодателей считают что поощрять сотрудников за вакцинацию нужно, но пока они этого не делают. 38% высказались против всякой мотивации работников к прививкам.

По результатам этого же опроса, более четверти российских работодателей после окончания пандемии планируют полностью отказаться от удаленной работы и вернуть всех сотрудников в офис. При этом в каждой пятой компании сказали, что после улучшения ситуации с коронавирусом режим работы не изменят или будет введен гибридный формат.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2021 года число вакансий с удаленным графиком работы в России выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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