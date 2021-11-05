Работодатели сообщают о росте числа вакансий на удалёнке в России за год почти в три раза

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5 ноября 2021, 12:00

фото: pixabay.com

C января по октябрь 2021 года число вакансий с удалённым графиком работы в России выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последний год спрос россиян на удалённую работу также втрое превышает докризисный уровень.

Специалисты сервисов по подбору персонала рассказывают, что работа на дому позволяет сотрудникам экономить время на дорогу, а бизнесу — сокращать производственные издержки.

В настоящее время около половины работодателей уверены, что возможность удалёнки может дополнительно мотивировать персонал,- передает RT.

По сведениям сервиса hh.ru, за 10 месяцев 2021 года число вакансий с удалённым графиком работы в России выросло почти в три раза (на 189%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и суммарно составило 420 тысяч. В компании раскрыли, что осенью, с началом новой волны пандемии, планы по возврату к офисному режиму оказались преждевременными, и вакансий с постоянной удалёнкой стало ещё больше. Если в сентябре их число держалось на уровне 43 тысяч, то в октябре показатель увеличился до 90.

Аналогичную динамику фиксируют и специалисты сервиса «Работа.ру».

По данным опросов сервиса, на сегодняшний день 38% компаний в стране имеют сотрудников, работающих дистанционно. И только 18% работодателей планируют полностью вернуть команды в офис сразу после ослабления карантина.

а минувшие сутки в России зарегистрировали 40 735 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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