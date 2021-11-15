Сенатор Андрей Кутепов предложил ввести ответственность за недопуск в квартиру газовщиков

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести ответственность за недопуск специалиста по ремонту и диагностике газового оборудования в квартиру.
С соответствующим письмом Кутепов обратился к помощнику президента РФ Максиму Орешкину.
«Необходимо разрешить вопрос и об установлении ответственности за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и работ по его техническому диагностированию, а равно за отказ в допуске представителя организации, осуществляющей проверку, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов», - говорится в письме.
Кутепов, однако, не уточнил, какая именно ответственность предполагается.
В последнее время в разных регионах России участились случаи взрыва бытового газа в домах.
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