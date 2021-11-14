Публицист Душенов заявил, что от болезни не убежать с помощью «прививочки»: «Я не знаю, что такое QR-код»

Аргументы Недели → Общество 13+

14 ноября 2021, 21:34 Источник: Свободная пресса

шприц, фото: pixels.com

Российский общественный деятель, публицист Константин Душенов прокомментировал ограничения, которые вводятся в российских регионах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Также он выразил свое отношение к обязательной проверке QR-кодов в некоторых местах.

«Я не знаю, что такое QR-код, у меня его нет, никогда не было, и надеюсь, что уже никогда не будет, в силу моего возраста. Поэтому тут я вам ничего не могу сказать. Но фантазия чиновников беспредельна»,- цитирует его слова газета «Свободная пресса».

Душенов считает, что «настоящий христианин должен желать смерти так же, как неверующий человек желает жизнь». В пример публицист привел слова Апостола Павла: «Мне, еже жити - Христос, и еже умрети - приобретение! Имею желание разрешиться от бренного тела, и со Христом быть». Он считает, что «нынешние христиане - маловеры», поэтому боятся смерти и хотят убежать от заболеваний всякими «прививочками».

«Это никому ещё не удалось сделать. Следовательно, нужно спокойно относиться ко всему этому. Я не ковид-диссидент, я признаю существование вируса, признаю его опасность, но я не согласен с теми ужастиками, которые нам гонят по телевизору»,- продолжил общественник.

По его словам, в Православной Церкви есть священное предание, которое переполнено поучениями о том, что «болезни телесные это божье благодеяние человеку».

Ранее глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал три причины ввести QR-коды в общественных местах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости