На Dubai Airshow проказали внутренне оснащение российского самолёта Aurus Business Jet

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14 ноября 2021, 15:59 Источник: РИА Новости

Aurus Business Jet, фото: UAC/Global Look Press

Россия показала на авиасалоне Dubai Airshow внутренне оснащение самолета Aurus Business Jet. Воздушное судно разделено на две зоны: переговорная и пространство для отдыха.

Самолет создан на базе Sukhoi Superjet 100. В одной зоне бизнес-джета можно провести переговоры, пообедать, во второй-расположены диваны и ЖК-панели. Салон оснащен подсветкой сиреневого цвета.

В кокпите могут находится два пилота. Авиалайнер может летать на расстояние до 7,2 тысячи километров.

«Система управления самолетом высочайшего уровня безопасности, человеческое участие - минимальное»,- поделился представитель SSJ.

Ранее сообщалось, что линейка Aurus пополнится люксовым самолетом уже в 2022 году. Aurus Business Jet стал первым «Суперджетом», который имеет дополнительную топливную систему. Также известно, что воздушное судно оборудовано душевой кабиной, высокоскоростным интернетом и встроенным трапом.

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