Мантуров: серийный образец Aurus на водороде появится к 2024 году

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2 августа 2021, 10:51

Фото: Соцсети

Серийный образец электромобиля Aurus, в том числе с использованием водорода, появится к 2024 году, заявил Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

«Во-первых, он (Aurus) сегодня является гибридным с электрической машиной в 100 сил. И дальнейшее движение — это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов. К 2024 году мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок»,- сказал он.

Переход на экологичный транспорт идет повсеместно. Так, например в Великобритании иже тестируются автобусы на водородном топливе, а в Европе строится завод по изготовлению водородного топлива. Вовсю набирает оборот программа по переходу на электромобили, сейчас даже будут класть экспериментальный асфальт с автоматической подзарядкой для электрокаров. Автомобиль будет заряжаться от асфальта во время движения по нему.

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