В России за сутки скончались 1 219 человек с COVID-19
14 ноября 2021, 11:31
За сутки в России скончались 1 219 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 95 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 80, в Московской области – 59. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 255 386 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ выявили 38 823 случая заражения коронавирусом нового типа.
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