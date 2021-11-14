В России за сутки скончались 1 219 человек с COVID-19

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14 ноября 2021, 11:31

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За сутки в России скончались 1 219 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 95 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 80, в Московской области – 59. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 255 386 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ выявили 38 823 случая заражения коронавирусом нового типа.

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