Александр Вучич надеется обсудить с Владимиром Путиным снижение цен на газ для Сербии

Аргументы Недели → Общество 13+

13 ноября 2021, 21:23 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Александр Вучич, Kremlin Pool/globallook.com

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным о снижении цен на газ и увеличении его поставок в страну.

Ранее Вучич сообщал, что встреча с Владимиром Путиным должна состояться 25 ноября. Основной темой переговоров, по словам сербского президента, должны стать поставки газа.

«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество - нам нужен все больший объем газовый,- тратим, расходуем больше: 1,1 миллиарда кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе»,- сказал Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Вучич заявлял, что Белград не устраивает цена на газ, предложенная Москвой. «Нам предложили, чтобы цена газа на 70 процентов состояла из цены на бирже, на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле… Тогда бы цена была 790 долларов за 1000 кубических метров. Мы не можем это оплачивать»,- рассказал президент Сербии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости