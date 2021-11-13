Программист Антипов: купившие «левые» прививки — это новые жертвы для шантажа

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13 ноября 2021, 17:06 Источник: RT

Фото: pixabay.com

Основатель Telegram-канала «Глаз Бога» программист Евгений Антипов прокомментировал появившуюся вчера в СМИ информацию о слитых данных полутора миллионов россиян, купивших поддельные сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.

«В даркнете на всех форумах, занимающихся продажей баз данных и услуг, публиковались все последнее время периодически подобные базы. Самое большое, что я видел, — это был объем более 500 тысяч строк», — сказал Антипов.

Программист подчеркнул, что речь идет не о 500 тысячах клиентов, а именно о 500 строках. «Например, две строки — это две прививки или просто отрицательные результаты тестов», - уточнил он. Персональные данные включают в себя ФИО, паспортные данные, СНИЛС, дату рождения.

По словам Антипова, в существовании подобной базы ничего удивительного нет. «Купившие левые прививки — это новые жертвы для шантажа... Что добру пропадать, если 10 тысяч уникальных данных с телефонами уйдут за 100 тысяч рублей за 15 минут», — сказал он.

Вчера газета «Коммерсант» сообщила, что в даркнете на продажу выставлены данные 500 тысяч граждан, покупавших сертификаты о вакцинации и справки о результатах ПЦР-теста.

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