«Коммерсантъ»: данные покупателей фальшивых сертификатов и ПЦР-тестов выставлены на продажу

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12 ноября 2021, 07:37 Источник: "Коммерсантъ"

Цифровой сертификат, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В даркнете выставлены на продажу базы данных россиян, покупавших поддельные сертификаты о вакнцинации и ПЦР-тесты. В них содержатся личные данные почти полумиллиона жителей Московского региона.

Как предполагают эксперты, «слить» данные могли сами сервисы по продаже фейковых документов, а тем, кто попал в базу, может грозить уголовная ответственность. Эти люди могут стать и объектом шантажа со стороны мошенников.

«Коммерсантъ» связался с одним из продавцов и выяснил, что тысяча строк базы стоит $120, в ней содержатся паспортные данные, ОМС, СНИЛС, номер телефона, место жительства и дата получения сертификата.

Как считает программист, владелец Telegram-канала «Глаз бога» Евгений Антипов, сведения, попавшие в базы, собирались самими ресурсами, предоставляющими услугу по продаже фейковых справок. Создателем одного из них является житель Севастополя. Сертификат там можно приобрести за 1,5 тысячи рублей и на данный момент продано уже 9 тысяч подделок.

По мнению основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, данные, утекшие в сеть, могут использоваться для шантажа. «С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников». По мнению эксперта, они станут звонить жертвам, говорить, что им стало известно о приобретении поддельного сертификата и предлагать заплатить за прекращение дела.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что поддельный сертификат о вакцинации можно вычислить с помощью теста.

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