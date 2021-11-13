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Эксперт Бедеров назвал фейком сообщения об утечке данных покупателей фальшивых сертификатов и ПЦР-тестов

, 13:24 Источник: RT

Эксперт Бедеров назвал фейком сообщения об утечке данных покупателей фальшивых сертификатов и ПЦР-тестов
хакер, фото: pixels.com

Эксперт Игорь Бедеров прокомментировал информацию об утечке базы данных россиян, покупавших поддельные сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. В пятницу ее якобы выставили на продажу в даркнете.

«Данные в СМИ о 500 тыс. фамилий недостоверны. Речь идёт не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. Новость хайповая, это и привлекло мошенников, планировавших прибегнуть к шантажу и вымогательству»,- высказал он RT.

Бедеров считает, что злоумышленники умело использовали новостную повестку. По его словам, популярности фейка способствовал резонанс вокруг сообщений о поддельных сертификатах о вакцинации.

По данным издания, в слитой базе фигурирует около 88 тысяч фамилий, в основном выходцев из Средней Азии.

Ранее в СМИ появилась информация об утечке данных почти полумиллиона жителей Московского региона, покупавших поддельные сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. В базе содержатся паспортные данные, ОМС, СНИЛС, номер телефона, место жительства и дата получения сертификата.

Эксперты предполагают, что выложить данные могли сами сервисы по продаже фейковых документов, а тем, кто попал в список, может грозить уголовная ответственность.

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