В России выявили более 39,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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13 ноября 2021, 11:57

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 9 031 851. Темп прироста по стране снизился до 0,44%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 39 256 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 688 (9,4%) без клинических проявлений. Зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 33 802 человека»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 4185, Санкт-Петербурге – 3273, Московской области – 2891, Самарской области – 1790 и Республике Крым – 837.

Ранее сообщалось, что на территории Российской Федерации зарегистрировали препарат от коронавируса «Арепливир». Разрешен его ввод в гражданский оборот на пять лет.

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