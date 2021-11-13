Мэр Петрозаводска в стихах признал вину в аварии: «Правила, друзья, нарушать негоже»

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13 ноября 2021, 09:34

мэр Петрозаводска в больнице, фото: Вконтакте

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский в формате стихотворения признал вину в нарушении правил дорожного движения. В пятницу градоначальник получил перелом ноги в результате аварии.

«Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик,/ По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,/ Тем не менее, он сам правила нарушил/ И толкнул чужой седан центнеровой тушей./ Слава Богу, живы все, и водитель тоже./ Помним, правила, друзья, нарушать негоже»,- написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Любарский опубликовал фото из больницы, где лежит на кровати с загипсованной ногой. Мэр ждет операции.

Накануне градоначальник рассказал, что вечером 12 ноября у городской набережной его сбила машина. Мужчина бежал с фонариком на голове по проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске нетрезвый водитель выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, один из которых скончался на месте.

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