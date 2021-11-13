В Новосибирске нетрезвый водитель насмерть сбил женщину на тротуаре, еще два мужчины в больнице

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13 ноября 2021, 09:20 Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

В субботу, 13 ноября, в Новосибирске нетрезвый водитель выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, один из которых скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

«Водитель 1976 года рождения на автомобиле Lexus LX 470 двигался по улице Одоевского, со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Твардовского, в пути следования у дома 1/8 по улице Одоевского совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также совершил наезд на трех пешеходов»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что пешеходы стояли рядом с остановкой общественного транспорта. В результате происшествия от полуденных травм погибла женщина 1962 года рождения, еще двух мужчин доставили в больницу с различными травмами.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. На месте работает следственно-оперативная группа. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что главу хабаровского перевозчика будут судить за гибель трех пассажиров.

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