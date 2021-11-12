Песков привился вакциной «Спутник Лайт»

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12 ноября 2021, 20:38 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами в пятницу, 12 ноября, заявил, что несмотря на высокие антитела сделал прививку "Спутник Лайт".

Дмитрий Песков подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения, а также Министерство здравоохранения РФ рекомендуют вакцинироваться против COVID-19 вне зависимости от наличия антител. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что после прививки у него один день была повышенная температура.

Напомним, в октябре, отвечая на вопрос, вакцинировался ли он, Песков сообщил, что у него сохраняется высокий уровень антител после перенесенного коронавируса.

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