Песков привился вакциной «Спутник Лайт»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами в пятницу, 12 ноября, заявил, что несмотря на высокие антитела сделал прививку "Спутник Лайт".
Дмитрий Песков подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения, а также Министерство здравоохранения РФ рекомендуют вакцинироваться против COVID-19 вне зависимости от наличия антител. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что после прививки у него один день была повышенная температура.
Напомним, в октябре, отвечая на вопрос, вакцинировался ли он, Песков сообщил, что у него сохраняется высокий уровень антител после перенесенного коронавируса.
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