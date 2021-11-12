QR-код потребуется россиянам и для приобретения билетов, и для посадки в поезд или самолет

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2021, 20:19 Источник: РИА "Новости"

QR-код, Graham Hughes/Keystone Press Agency

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев заявил в пятницу, 12 ноября, что QR-код о вакцинации от коронавируса понадобится и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет.

Ранее сегодня стало известно, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Согласно тексту одного из документов, данные сертификаты понадобятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных поездок.

Виталий Савельев в рамках брифинга сегодня подтвердил, что специальная утвержденная законом медицинская документация будет необходима в ходе приобретения билетов, а также при посадке как в самолет, так и в поезд.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости