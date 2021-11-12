Голикова выразила надежду на достижение коллективного иммунитета к COVID-19 в России к лету

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12 ноября 2021, 20:00 Источник: РИА "Новости"

врач в защитном костюме, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября, выразила надежду на то, что коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80 процентов в стране удастся достигнуть к лету.



Татьяна Голикова подчеркнула, что если все необходимые меры безопасности гражданами России будут реализованы до лета 2022 года, то вполне возможно, что в стране не придется вводить ряд дополнительных ограничений.

Ранее сегодня в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом нового типа заявили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на территории Российской Федерации к настоящему моменту достиг 49 процентов.

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