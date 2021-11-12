В оперштабе заявили, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 49 процентов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу нового типа на территории Российской Федерации к настоящему моменту достиг 49 процентов. Об этом сообщили в пятницу, 12 ноября, в оперативном штабе.
В оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили сегодня, что неделей ранее уровень коллективного иммунитета в России составлял 48 процентов.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в рамках беседы с журналистами в понедельник, 1 ноября, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу нового типа в стране должен быть не менее 80%.
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