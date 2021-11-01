Попова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен быть не менее 80%

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1 ноября 2021, 15:12 Источник: Россия 24

шприц, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в рамках беседы с журналистами в понедельник, 1 ноября, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу нового типа должен быть не менее 80%.

Анна Попова уточнила, что COVID-19 несколько меняется, вследствие чего к настоящему моменту стало очевидно, что уровень коллективного иммунитета к заболеванию должен быть не меньше 80% взрослого населения в каждой стране мира, в частности, в России.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что этой цифры следует достичь в первую очередь посредством вакцинации.

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