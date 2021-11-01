Иммунолог Жемчугов: коронавирус создает новые мутации, чтобы оберегать себя от воздействия иммунитета

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1 ноября 2021, 14:42 Источник: RT

медик, фото: pixels.com

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал заявление эпидемиолога Василия Акимкина о том, что в России появились два новых штамма коронавирусной инфекции.

«Мутационный процесс - он непрерывен, у вирусов, у бактерий заложен во внутреннем своём генотипе, то есть предрасположенность уже есть. Непрерывно эти мутации происходят - как бусинки в калейдоскопе перепрыгивают»,- высказал он RT.

Жемчугов отметил, что постоянно «отбираются новые конструкции вирусов с теми мутациями, которые ему дают преимущество как перед внешней средой, так и перед своими предшественниками, собратьями-вирусами». По его словам, естественный иммунитет и иммунитет, созданный вакцинами, давит на вирус, на отбор, чтобы он получал новые мутации, которые будут оберегать его от этого воздействия.

«Мы видим повторные заболевания штаммом «дельта», который сейчас преобладает всё больше, то есть он вытесняет всех своих предшественников»,- продолжил врач.

Он добавил, что если коллективный иммунитет на планете не будет достаточен в короткое время, чтобы подавить полностью пандемию, то не исключена вероятность, что вирус произведёт новые мутации.

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