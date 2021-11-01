Эпидемиолог Акимкин: в России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один «лямбда»

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1 ноября 2021, 11:44 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России выявили два новых штамма коронавируса.

«"Лямбда" у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов… встречался всего лишь один раз, а генный вариант "мю" - три раза"»,- пояснил эксперт.

При этом Акимкин отметил, что штамм «дельта» остается доминирующим в России и в мире.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии, во время которой наблюдается высоки уровень заболеваемости коронавирусом, почти критический.

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