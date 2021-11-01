Медведев заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России приблизился к критическому уровню

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1 ноября 2021, 08:37 Источник: Российская газета

медик, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости.

«Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация»,- написал он в статье для «Российской газеты».

Медведев отметил, что жизнь в «новой реальности» требует продуманных, взвешенных решений, долгой «окопной» войны с новой коронавирусной инфекцией. Политик добавил, что эту борьбу следует вести общими силами всех стран, невзирая на все объективные трудности, в частности, на чьи-либо политические амбиции.

При этом он уточнил, что первая фаза наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда в России разрабатывался план действий на случай массового распространения болезни, затем, до середины июня 2020 продолжалась вторая, «острая» фаза, сопровождавшаяся закрытием границ, созданием оперативных штабов и длительными нерабочими днями.

«В третью фазу Россия вошла летом - в начале осени 2020 года, когда оптимизировали "управленческий инструментарий", важнейшие госуслуги в стране стали оказывать дистанционно, завершились испытания вакцин от коронавируса»,- напомнил Медведев.

Зампредседателя Совбеза добавил, что четвертая фаза наступила осенью - зимой 2020-2021 гг. Тогда, по его мнению, начался новый рост заболеваемости.

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