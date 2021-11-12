Голикова заявила, что сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт

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12 ноября 2021, 17:20 Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Russian Government/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в пятницу, 12 ноября, что сертификат о вакцинации против коронавируса нового типа должен стать таким же важным документом в жизни россиян, как паспорт.

Татьяна Голикова также заметила, что в настоящий момент руководство страны очень радуют новости о рекордах по суточной вакцинации от COVID-19, поступающие из регионов Российской Федерации.

Вице-премьер РФ также заметила, что коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране необходимо достичь в кратчайшие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии.

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