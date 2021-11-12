Московских водителей предупредили о гололеде вечером в пятницу

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12 ноября 2021, 15:06 Источник: Telegram

зима в Москве, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Московских водителей предупредили об опасности на дорогах вечером в пятницу, 12 ноября, из-за гололедицы. Соответствующую информацию предоставили сотрудники столичного департамента транспорта.

К настоящему моменту загруженность дорог в Москве достигла 6 баллов. Предполагается, что в пиковое время данный показатель составит 9 баллов в связи с ухудшением погодных условий.

В департаменте транспорта уточнили, что в столице России сейчас местами продолжается снегопад. Вечером возможен ледяной дождь, а также ожидается образование гололедицы. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость движения и не совершать резких маневров.

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