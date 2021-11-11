Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о неустойчивой погоде в столице в ближайщие дни

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2021, 10:47

фото: pixabay.com

Сформировавшийся в Москве в четверг снежный покров - временный. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о неустойчивой погоде в столичном регионе в ближайшие дни, - передаёт RT.

Как и прогнозировала синоптик, в столице начался дождь. Позднякова рассказала, что "этот дождь разобьёт тот снег, который выпал за ночь". Температура воздуха в мегаполисе днем будет положительной, и это тоже будет способствовать таянию снега.

В остальные дни этой недели погода сохранится неустойчивой - типичное состояние предзимья.

В течение пятницы и субботы, 12 и 13 ноября, дождь будет сменяться мокрым снегом. Значительного количества осадков не ожидается.

Во второй половине воскресенья ожидаются осадки преимущественно в виде снега. Ночью - слабый мороз, до минус 4 градусов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости