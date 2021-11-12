Борис Ельцин не смотрел эротику, а любил фильмы про индейцев

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12 ноября 2021, 14:28 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший зять первого президента России Алексей Дьяченко рассказал о любимых фильмах Бориса Ельцина.



Он отметил, что еще в то время, когда Ельцин был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, у Бориса Николаевича на даче был личный кинотеатр. Он был оснащен большим экраном и помещением для киномеханика. В зале могли поместиться десять-пятнадцать человек. При этом Ельцину могли привезти любой иностранный фильм.



«Схема была такая. Приходила сестра-хозяйка дачи со списком фильмов. Список просматривали. Ставили галочки. Иногда слышался ответ: «Эту картину можем привезти только через неделю. Копия сейчас на даче у первого лица». Не проблема! Неделю можно и подождать!», - рассказал Дьяченко.



Он напомнил, что в 1986 году видеомагнитофоны в СССР были большой редкостью, а за распространение видеокассет с иностранными фильмами простого советского человека могли посадить в тюрьму. Руководители страны в то время могли смотреть лучшие западные фильмы.



«Официальное кино про колхозы и совхозы, производственные проблемы и будни трудовых коллективов они смотреть в свободное время не хотели. Эти фильмы полагались обычным гражданам», - отметил бывший зять Ельцина.



Когда Борис Ельцин стал президентом России, у него на даче тоже был свой кинотеатр. По словам Дьяченко, Борис Николаевич любил советскую классику – «Девчата», «Калина красная», «Любовь и голуби». Помимо этого, он смотрел боевики, детективы и «всяческий экшн». Нравились ему фильмы с Жан-Полем Бельмондо, Брюсом Ли, Арнольдом Шварценеггером и особенно с исполнителем роли индейцев, югославским актером Гойко Митичем. Большое впечатление произвел на Ельцина и его семью «Титаник» Джеймса Кэмерона.



«Во время сеансов случались и курьезы. Так, однажды в ходе просмотра западного боевика зрители увидели эротическую сцену и оголенную грудь героини. Борис Николаевич замахал руками. Типа остановите кино. Наина Иосифовна стала звонить по заветному телефону механику. «Почему не предупредили? У нас дети…» – возмущалась она в трубку», - рассказал Дьяченко.

По его словам, Ельцин мог себе позволить устраивать на своей даче презентации картин с участием киношников, но к такому общению не стремился. Единственным большим кинорежиссёром, появлявшимся на его даче, был Эльдар Рязанов. Он снял два телефильма о первом Президенте России. Первый фильм – перед референдумом в апреле 1993 года, второй – в ноябре того же 1993-го.



«Первый фильм он делал с удовольствием, с доброй верой в реформы. Второй – снимать вообще не хотел, но его очень попросили. Это было через месяц после расстрела Белого дома в октябре 1993 года. Рязанов, как мне кажется, тогда разочаровался в реформах. По крайней мере, в прежнем, несколько романтическом понимании этого термина. Во втором фильме в разговоре с Ельциным он жёстко давил на Президента, прижимал его к стенке. Рязанов словно изменился. Он увидел, как его любимый зритель, он же и герой – ироничный интеллигент из 70-х и 80-х годов XX века – переродился, превратившись или в барыгу, или в обнищавшего, потерянного пенсионера», - рассказал Дьяченко.



По его словам, Рязанов критически относился к советским порядкам, поддерживал Ельцина, но реальность девяностых и двухтысячных годов оказалась не той, о которой он мечтал.





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