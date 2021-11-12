Оперштаб Свердловской области готов рассмотреть возможность продажи алкоголя по QR-кодам

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12 ноября 2021, 13:43 Источник: Telegram

Супермаркет, Aleksander Polyakov/globallook.com

В Свердловской области готовы рассмотреть предложение местных рестораторов продавать алкоголь только при предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего ковидом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба», — написал в официальном телеграм-канале оперштаба министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Предложение о продаже алкоголя по QR-коду в Свердловской области озвучил основатель бистро Dong Po и Fugu Евгений Урюпин. В свое Facebook он написал: «Если государство хочет вакцинировать всех, надо действовать в первую очередь разборчиво, но массово. Например, алкоголь продавать по QR, больший процент привитых бы получили, а заодно и пьянство в стране сократили. Варианты всегда есть, надо только подумать, а рестораны у нас и так от гостей не ломятся, всех сотрудников давно привили. Мы последние, работу кого надо ограничивать и не первые, чей бизнес надо ни за что разрушить».

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