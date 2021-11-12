Герман Греф предложил ограничивать использование гаджетов детьми с помощью искусственного интеллекта

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12 ноября 2021, 13:23 Источник: ТАСС

Ребенок с гаджетом, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Глава Сбербанка считает, что в России назрела острая необходимость разработки норм по ограничению интернет-контента для детей. И проверку этих норм должен взять на себя искусственный интеллект. Об этом Герман Греф рассказал в интервью ТАСС.

«Я за строгий контроль того контента, который попадает к детям. В общем, это такая очень тонкая сфера, и я бы, единственное, призывал ее приоритизировать. Ее нельзя откладывать. Мы сегодня находимся в ситуации, на мой взгляд, уже слабо приемлемой дальнейшего промедления. Контента стало столько, что никакой государственной цензурой это не может быть решено, поэтому должны быть приняты нормы, проверку которых должен взять на себя тот же самый искусственный интеллект»,- сказал глава «Сбера».

По его мнению, для маленьких детей — до 6-7 лет — необходимо минимизировать контакты с гаджетами. Однако когда ребенок отправится в школу, сделать это будет уже невозможно. Поэтому «нужно, конечно же, осматривать и разрешать только тот контент, который приемлем для детей, для их психики»,- отметил глава банка.

При этом, как убежден Греф, насильственно отобрать гаджет у ребенка невозможно. «Психологи говорят, что сформировалось цифровое «я»ребенка, и в этом цифровом «я» гаджет является его нативным органом. И такое насильственное лишение гаджета приводит к тому, что ребенок воспринимает это как потерю какого-то органа своего. И это тоже психологическая травма»,- сказал глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект в России планируют активно использовать в правоохранительных целях.

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