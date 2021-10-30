Искусственный интеллект в России могут применить для выполнения функций государственных органов

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30 октября 2021, 13:59 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России в правоохранительных целях планируют активно использовать искусственный интеллект. Только за последние две недели стало известно о трех таких новых инициативах.



«Умные камеры» предлагают использовать для выявления курения в неположенных местах. В Самаре тестируют проект по обнаружению вооруженных людей возле школ, благодаря которому система сможет находить потенциальных стрелков и вызывать полицию. Наконец, Федеральная служба судебных приставов планирует использовать искусственный интеллект для поиска должников и обещает, что уже к 2023 году ИИ будет самостоятельно составлять 80% всех резолюций.



Российские идеи пока выглядят довольно скромными по сравнению с Китаем, где присылают штраф прямо в телефон, если человек переходит дорогу на красный свет. Но это только начало.



ИИ — мощный инструмент, но и у него есть ограничения. Нейросеть всегда действует по инструкции, достигая цели на основании примеров, на которых она обучалась.



Слежка, выписывание штрафов и оформление протоколов требуют миллионов человеко-часов работы. В России этот класс людей продолжает расти, в том числе из-за инициатив государства, постоянно придумывающего, что еще нужно начать регулировать и как правильно отчитываться. Судя по всему, государство ценит этот ресурс и умеет использовать его в своих целях. Нейросети — способ увеличить его на порядок при небольшом росте расходов и полном сохранении контроля.



Минюст отмечает, что судебные приставы перегружены, сотрудники работают по 16 часов в сутки. Всегда открыто множество вакансий участковых и патрульных, которые тоже жалуются на огромные объемы бумажной работы.



Технологии распознавания лиц внедряют во всем мире. Лица уже сейчас распознают телефоны, турникеты, камеры в подъездах и множество других устройств. Инициативы по определению дыма или оружия на фотографиях — из той же серии. Обещают, что курильщиков будут ловить, в первую очередь, там, где это реально опасно (к примеру, на заправках), а возражать против борьбы ИИ с массовыми убийцами сложно.



Больше вопросов вызывают идеи о передаче функций судебных приставов алгоритмам — в первую очередь, из-за масштабности и неконкретности задачи. Настоящие проблемы начинаются тогда, когда нейросети используют для принятия решений, а не только для определения, что за человек на видео. На Западе алгоритмы уже используются для решений о досрочном освобождении и необходимости отмечаться в полиции.



Нейросети полностью зависят от данных, на которых они обучались. Когда они сталкиваются с чем-то новым или неопределенным, они склонны к ошибкам. Для российского государства эти особенности могут стать проблемами, а не возможностями.





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