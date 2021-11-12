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Депутат Госдумы Леонов предложил создать регистр граждан, переболевших COVID-19 бессимптомно, и выдавать им QR-коды

, 11:06 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы Леонов предложил создать регистр граждан, переболевших COVID-19 бессимптомно, и выдавать им QR-коды
COVID, Maksim Konstantinov/globallook.com

Заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с предложением создать дополнительный регистр граждан, которые переболели COVID-19 бессимптомно и не обращались к врачу. У этих людей сейчас возникают проблемы с получением QR-кода.

Леонов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко соответствующее обращение. «Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», - говорится в письме.

Парламентарий подчеркивает, что в настоящее время существует проблема с получением QR-код у тех, кто перенес ковид, но не обращался к врачу, хотя эти люди имеют антитела. Аналогичные трудности возникают у привившихся иностранными вакцинами.

Ранее в четверг оперштаб сообщил о разработке законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

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