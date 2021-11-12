В Китае за сутки зафиксировано 98 новых случаев COVID-19

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12 ноября 2021, 10:05 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В Китае за сутки зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе 19 ввезенных из-за рубежа и 79 из категории внутренних. Представители Госкомитета здравоохранения КНР привели информацию на четверг.

В городе Даляне (северо-восточная провинция Ляонин) продолжает расти заболеваемость коронавирусом.

В минувший четверг выявлено 52 случая заражения коронавирусом внутри города, в среду был 21 новый случай, во вторник - 17, пять - в понедельник.

Ранее эпицентром распространения вируса внутри Китая был граничащий с российским Благовещенском город Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). В Хэухэ рост заболеваемости удалось сдержать в результате введения жестких мер локдауна. Была остановлена работа общественного транспорта, ограничено автомобильное движение, закрыты предприятия, не обеспечивающие жизнедеятельность города, ограничено перемещение населения внутри городских районов, приостановлена продажа билетов на поезда рейсом в Пекин.

Не вакцинированные жители Сингапура будут самостоятельно оплачивать лечение от коронавируса.

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