Не вакцинированные жители Сингапура будут самостоятельно оплачивать лечение от коронавируса

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11 ноября 2021, 11:58

В Сингапуре приняли новые правила для ускорения программы вакцинации населения. Министерство здравоохранения города-государства переложило затраты на лечение не привитых на самих граждан, если они заболеют COVID-19.



Большую часть людей в отделениях интенсивной терапии ковидариев составляют не привитые граждане. Это приводит к серьёзной нагрузке на медицинские учреждения. Нововведения не распространяются на детей в возрасте до 12 лет и пациентов, имеющих медицинские противопоказания. При этом в планах правительства имеется программа вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.



Граждане, приехавшие из-за рубежа и имеющие симптомы заболевания, оплачивают лечение за свой счёт. По данным минздрава, порядка 86% населения уже получили первый компонент. Около 18% прошли ревакцинацию.



В России никаких ограничений в отношении антиваксеров не проводится. Они лечатся в ковидариях, как и привитые пациенты. Никаких изменений в законодательство парламентарии пока не планируют вносить, несмотря на высокую стоимость лечения пациентов с COVID-19. Средний размер затрат государства на одного инфицированного человека составляет 135,4 тысячи рублей.





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