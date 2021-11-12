На десять девчонок - тринадцать ребят

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2021, 09:23

По данным ВЦИОМ, около 53% российских женщин не замужем. И дело, увы, не только в том, что на десять девчонок по статистике всего девять ребят. Бабья доля сегодня – толочь воду в ступе. И женщины сами ее на себя взвалили.



Раньше девушки мечтали выйти замуж еще на школьной скамье, а уже к двадцати, не всегда удачно, но выходили. В двадцать один затем полагалось родить, а дальше работа, быт и, если повезет, долгая и счастливая семейная жизнь с перспективой хотя бы раз в год выезжать на отдых в Анапу или Геленджик. И сценарий всегда один: мужчина – добытчик, женщина – хранительница очага.



Теперь времена изменились и милые дамы, насмотревшись на вечно жалующихся на нищету маминых подружек, ставят перед собой совсем иные цели. Важнее всего в наше время – реализоваться и в случае несчастной любви суметь обеспечить и себя, и своего ребенка самостоятельно. Более того, женщины уже подсознательно готовятся к тому, что когда-нибудь могут остаться одни. И злосчастная статистика их опасения подтверждает: около 5 млн из 17 млн российских семей приходится на матерей-одиночек с детьми.



В борьбе за независимость девчонки не торопятся ни замуж, ни рожать, предпочитая этому «пожить для себя» и карьеру. При этом амбиций у женщин стало куда больше, чем у мужчин: именно девушки все чаще сбегают в большие города в поисках лучшей жизни, а вот в столицах, в отличие от периферий, появляется другая проблема: недостаток кадров.



Например, на Дальнем Востоке, в Псковской и Мурманской областях на десять девчонок полагается до тринадцати ребят и так почти во всех регионах России! Более того, по данным ВЦИОМ, регионов, где невест больше – всего семь и это северокавказские республики, Алтай и те крупнейшие города, в которые чаще всего приезжают из других – Москва и Петербург. И именно там на девчат приходится столько сколько в песне поется. Так мужчины в регионах остаются без невест, а сами лимитчицы попадают в условия жесткой конкуренции.



Так и получается, что женщины становятся абсолютно самостоятельными, еще и приобретая вполне себе мужской характер. Исследования показали: маскулинность женщин растет. Кроме того, психологический профиль по тесту MMPI у многих дам сегодня абсолютно мужской. И как же сильная женщина может позволить себе партнера, который слабее ее? При этом психологический фактор – не единственный. Сегодня важно, чтобы партнер был равен и по социальному статусу, и по материальному достатку, а еще лучше, чтобы он был успешнее. И, конечно, должна быть любовь. Вот и главный камень преткновения: все вышесказанное и много любви – обязательно взаимной. Если раньше женщины соглашались на выгодный брак без любви – теперь это большая редкость.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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