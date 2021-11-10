Почему в России так много одиноких женщин

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2021, 13:24 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По данным ВЦИОМ, около 53% российских женщин не замужем. И дело, увы, не только в том, что на десять девчонок по статистике всего девять ребят. Бабья доля сегодня – толочь воду в ступе. И женщины сами ее на себя взвалили. Современный мир дал нам столько благ и возможностей, подкрепив все иллюзией неограниченного выбора, что девчонки не только сами не готовы надевать на себя сандалики, но еще и носом от конфет поворотят: кто больше и вкуснее принесет? И вроде радоваться надо, пришли мы, наконец, к той степени осознанности, когда ради себя и только лучшее – тоже себе, но… Аллегрова с Лолитой в караоке все равно поются.

Раньше девушки мечтали выйти замуж еще на школьной скамье, а уже к двадцати, не всегда удачно, но выходили. В двадцать один затем полагалось родить, а дальше работа, быт и, если повезет, долгая и счастливая семейная жизнь с перспективой хотя бы раз в год выезжать на отдых в Анапу или Геленджик. И сценарий всегда один: мужчина – добытчик, женщина – хранительница очага.

Теперь времена изменились и милые дамы, насмотревшись на вечно жалующихся на нищету маминых подружек теть Люб с рынка, которых в народе кличут «разведенками с прицепом», ставят перед собой совсем иные цели. Важнее всего в наше время – реализоваться и в случае несчастной любви суметь обеспечить и себя, и своего ребенка самостоятельно. Более того, женщины уже подсознательно готовятся к тому, что когда-нибудь могут остаться одни. И злосчастная статистика их опасения подтверждает: около 5 млн из 17 млн российских семей приходится на матерей-одиночек с детьми.

Так в борьбе за независимость девчонки не торопятся ни замуж, ни рожать, предпочитая этому «пожить для себя» и карьеру. При этом амбиций у женщин стало куда больше, чем у мужчин: именно девушки все чаще сбегают в большие города в поисках лучшей жизни, а вот в столицах, в отличии от периферий, появляется другая проблема: недостаток кадров. Например, на Дальнем Востоке, в Псковской и Мурманской областях на десять девчонок полагается до тринадцати ребят и так почти во всех регионах России! Более того, по данным ВЦИОМ, регионов, где невест больше – всего семь и это северокавказские республики, Алтай и те крупнейшие города, в которые чаще всего приезжают из других – Москва и Петербург. И именно там на девчат приходится столько сколько в песне поется. Так мужчины в регионах остаются без невест, а сами лимитчицы попадают в условия жесткой конкуренции.

При этом женщины перестали видеть в потенциальных партнерах то, за что вообще можно бороться. Процент женщин с высшим образованием по России куда больше, нежели процент мужчин, абы с кем отношения строить не хочется, особенно если у самой дамы стремления и планы на жизнь не менее чем грандиозные, а тем более если она уже добилась каких-то высот.

Так и получается, что женщины становятся абсолютно самостоятельными, еще и приобретая вполне себе мужской характер. Исследования показали: маскулинность женщин растет. Кроме того, психологический профиль по тесту MMPI у многих дам сегодня абсолютно мужской. И как же сильная женщина может позволить себе партнера, который слабее ее? При этом психологический фактор – не единственный. Сегодня важно, чтобы партнер был равен и по социальному статусу, и по материальному достатку, а еще лучше, чтобы он был успешнее. И, конечно, должна быть любовь. Вот и главный камень преткновения: все вышесказанное и много любви – обязательно взаимной. Если раньше женщины соглашались на выгодный брак без любви – теперь это большая редкость.

Как и редкость стерпеть то, что мужчина менее состоятелен, чем женщина. Мы стали разборчивее, а теперь еще и, получив соцсети, можем узнать о человеке что угодно, и малейшая мелочь становится серьезным фактором для того, чтобы отмести потенциального жениха в сторону. Листая ленту на каком-нибудь сайте знакомств, мы видим ту самую иллюзию неограниченного выбора и думаем, что людей в мире так много, что кого-то без определенного недостатка найти получится без труда. Вот только как показывает практика, у другого человек всегда найдется если не этот, то другой изъян, потому что люди без них – невозможны. И если раньше, узнавая о недостатке через время, люди могли полюбить этот самый недостаток – теперь кандидата отправляют на три звездочки сразу после прочтения о нем в анкете на сайте знакомств.

Так не только женщины, но и мужчины (разве что в меньшей степени) сами согласились на одиночество, обрекая себя на вечные поиски «идеально подходящего». И все чаще эти поиски не увенчиваются успехом. Вот только человеку по своей природе нужен человек.

«Это легко объясняется нашей историей, которая заложена в генах, – говорит женский психолог ЯНА ВАЛОВАЯ. – Если ты не один – ты в безопасности. Поэтому изначально страх одиночества, который пошел от наших предков, можно сказать, помогает создавать семьи. Почему же сейчас так много одиноких людей, как мужчин, так и женщин? Дело в том, что мы живем в современном мире, который создал для нас максимально безопасные условия. А в больших городах это выражено еще ярче. Дома тепло, уютно, безопасно. У нас есть все для того, чтобы не сильно задумываться о завтрашнем дне и других опасностях. И на выходе мы получаем много уверенных в себе, свободных личностей, которым сложнее создать семейную ячейку. По многим причинам».

И первая причина, по словам психолога, – безопасность, людям не нужны отношения ради спасения. Вторая причина – у современного человека все чаще рождается более глубокий вопрос о том, зачем ему вообще нужны отношения? Не каждый готов рефлексировать и погружаться в дебри подсознания, но если человек задается этим вопросом открыто, то ему сложно получить на него ответ.

«Наше поколение прекращает существовать установками «жить только ради детей», «обязательно выйти замуж до 20 лет», «без мужа ты никто» и так далее, – утверждает Валовая. – Постепенно мы излечиваемся от ограничений, прошлого и привыкаем жить в новом мире. Частично благодаря комфортным условиям жизни. В те же 90-е такую роскошь мало кто мог себе позволить. По крайней мере в России люди тогда занимались выживанием. Им нужно было держаться друг друга. Сейчас же мы строим семьи на других ценностях. И эти ценности не про выживание. Люди все больше говорят про настоящие чувства, и не думают о том, как принято. Плохо это или хорошо покажет только время».

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