Глава Центра стратегических разработок Онищенко: введение обязательных QR-кодов на транспорте оправданно

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12 ноября 2021, 09:45 Источник: ТАСС

Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Внедрение системы QR-кодов на железной дороге и в авиаперевозках оправданно и будет способствовать росту вакцинации среди населения. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко.

Вчера стало известно, что оперштаб совместно с профильными ведомствами готовит законопроекты об обязательных QR-кодах в кафе, транспорте и магазинах.

«Введение QR-кодов в систему железнодорожных и авиаперевозок на данном этапе вполне оправдано для сдерживания массовых перемещений заболевших и мало чем отличается от требований за рубежом. Конечно, проверка QR-кодов сопряжена с издержками для перевозчиков, в основном по части оборудования. Да и закон не сразу вступит в силу. Правительство даст время всем участникам подготовиться и запустит QR-коды только по готовности всех систем. Введение дополнительных требований о наличии QR-кода должно увеличить уровень вакцинации населения»,- отметил эксперт.

К системе ковид-паспортов, по словам Онищенко, прибегают многие страны: Израиль, Италия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария. «В России эта мера также временно применялась. Исходя из имеющегося опыта, важно применять меру аккуратно и не допустить ситуации, чтобы введение обязательных QR-кодов для посещения мест массового скопления людей или транспорта спровоцировало рост числа поддельных сертификатов»,- сказал Онищенко.

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