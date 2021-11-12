Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия справится с COVID-19 в 2022 году

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12 ноября 2021, 08:51 Источник: РИА Новости

Анатолий Альтштейн, фото со страницы в "Фейсбук"

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн полагает, что в 2022 году от коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинируется значительная часть человечества, и тогда "пандемия заглохнет".

По мнению известного вирусолога, вероятно, Россия справится с пандемией коронавируса в следующем году. Альтштейн считает, что коронавирус никуда не исчезнет, и вспышки заболеваемости будут повторяться и повторяться. Вирусолог подчеркнул, что поскольку вирус остается и надолго, прививаться от него необходимо.

Слова Анатолия Альтштейна цитирует РИА Новости: "Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому. Я думаю, что вирус никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется".

Альтштейн заявил, что сейчас главной задачей борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 является максимум вакцинированных людей. Он поддерживает решение о введении обязательных QR-кодов

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