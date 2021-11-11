РБК сообщил, что обязательное введение QR-кодов не затронет работу продуктовых магазинов и общественного транспорта

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11 ноября 2021, 22:39 Источник: РБК

QR-код, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документов, сообщили, какие заведения коснется обязательное введение QR-кодов в общественных местах. Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в четверг, 11 ноября.

Собеседник отметил, что разрабатываются два законопроекта.

Первый вносит поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он будет регулировать введение QR-кодов в общественных местах. Документ предполагает переходный период - до 1 февраля посетитель вместо QR-кода может предъявлять отрицательный ПЦР-тест, но потом такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки. Ограничения будут действовать до 22 июня. Отмечается, что новые требования не коснутся общественного транспорта, продуктовым магазинов и магазинов с товарами первой необходимости.

Второй вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Уточняется, что с даты, которую установит правительство пассажиры обязаны показать QR-коды для совершения междугородных и международных поездок на поездах и самолетах. Предполагается, что проверка будет проводиться при продаже билетов.

При этом люди, которые приобрели билеты, но не смогли ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кода, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.

Ранее аналитик Иван Федяков объяснил, как повлияет на трафик и продажи магазинов введение обязательной проверки QR-кодов.

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