Аналитик Федяков дал рекомендации по сокращению негативных последствий введения QR-кодов для магазинов

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2021, 20:59 Источник: РИА Новости

девушка в маске, фото: pixels.com

Аналитик Иван Федяков объяснил, как повлияет на трафик и продажи магазинов введение обязательной проверки QR-кодов. Соответствующий законопроект могут внести в ГД, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Любые ограничения негативно влияют на трафик. Даже двери в магазинах негативно на него влияют, именно поэтому в современных магазинах стараются делать автоматические двери. Любое ограничение на какие-либо действия покупателей приведут к негативным последствиям сначала для трафика, потом для объема продаж»,- отметил эксперт.

По его словам, важное значение имеет и то, как меры будут реализованы и как они будут соблюдаться. Федяков добавил, что идет активное развитие электронной коммерции. Специалист предположил, что в этом году она может увеличиться до уровня существенно выше 10% от оборота розничной торговли. Аналитик также считает, что ограничения из-за коронавируса только ускоряют развитие онлайн-торговли, товары в Интернете ставили покупать представители старшего поколения.

«Бизнес, скорее всего, найдет решение, чтобы компенсировать спад трафика в магазинах, но это будет нелегко. В этом смысле хотелось бы, чтобы бизнесу не мешали находить такие решения штрафами или созданием бумажной волокиты»,- продолжил Федяков.

Аналитик нашел два способа «выжить» сфере торговли в период ограничений.

Во-первых, выработать федеральные правила при введении QR-кодов.

Во-вторых, перестать перекладывать всю ответственность на бизнес, например, вопросы по вакцинации трудового коллектива. Нужно повышать ответственность населения.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, говоря об обязательном введении QR-кодов, задался вопросом, как быть людям, у которых нет смартфона, или они живут в отдалённых населённых пунктах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости