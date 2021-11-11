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Депутат Нилов об обязательном введении QR-кодов: «Что делать людям из сельской местности и без смартфонов»

, 19:25

Депутат Нилов об обязательном введении QR-кодов: «Что делать людям из сельской местности и без смартфонов»
QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов прокомментировал возможное введение QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Соответствующий законопроект могут внести в ГД, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В связи с информацией о введении обязательной проверки QR-кодов в общественных местах Нилов задался вопросом, как быть людям, у которых нет смартфона, или они живут в отдалённых населённых пунктах.

«Что делать гражданам, проживающим в сельской местности? А тем, у кого нет смартфонов - по любой причине, включая простое их отсутствие за ненадобностью? А вакцинированным иностранной вакциной (иммунитет есть, но права на QR-код нет)? Иностранцам?» - написал депутат в своем Телеграм-канале.

Также он напомнил о людях, которые переболели коронавирусом без госпитализации или простой регистрации факта болезни в медучреждении. По его словам, у таких россиян есть иммунитет и антитела, но QR-кода нет.

«И эти вопросы не должны остаться без исчерпывающих, ясных и понятных ответов - если уж такие жесткие планы действительно существуют»,- добавил политик.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин оценил идею ввести QR-коды в транспорте. 

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