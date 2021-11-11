Вице-президент РСТ Горин предложил сохранить переходный период при введении обязательных QR-кодов в транспорте

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11 ноября 2021, 18:37 Источник: ТАСС

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин прокомментировал идею ввести QR-коды в транспорте. В четверг о возможном обсуждении законопроекта сообщили источники в правительстве и оперативном штабе.

«Будет очень важно, наверное, на переходный период сохранение ПЦР-тестов. Нужен некий переходный период, потому что будет категория граждан, у кого будут медотводы, и в этом случае, наверное, ПЦР-тест должен быть сохранен, чтобы не нарушать права тех, кто по медицинским показаниям не может пройти вакцинацию»,- пояснил он.

Горин отметил, что при внедрении данной системы необходима унификация и простота технического решения. По его словам, в туристической индустрии важна унификация, синхронизация и простота технического решения, поскольку туроператоры и турагенты сотрудничают с авиакомпаниями и РЖД.

«Насколько технологически бесшовно этот инструмент будет работать, чтобы он не создавал неудобств, чтобы был порядок прохождения регистрации на рейс, порядок покупки билета. Для этого должно быть опробированное программное обеспечение», - продолжил вице-президент РСТ.

Он напомнил, что для международных путешествий давно действуют подобные меры. Туристы заполняют различные анкеты, предъявляют ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Горин считает, что в долгосрочной перспективе нововведение приведет к восстановлению возможностей для зарубежных поездок.

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