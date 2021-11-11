Мясников назвал уголовным преступлением призывы врачей отказаться от вакцинации

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11 ноября 2021, 16:47

вакцина, фото:Cadu Rolim/globallookpress.com

Врач и известный телеведущий Александр Мясников заявил об уголовной ответственности для медработников, которые подвергают опасности жизни других людей. По его словам, водителя, сбившего пешехода, сразу посадят в тюрьму.

«Поймите, если водитель пьяный задавит человека, он пойдет под суд, потом в тюрьму. А если врач отговорит человека от вакцинации, и потом этот человек умрет, - это что, не уголовное преступление?» - высказал эксперт в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.

Мясников считает, что врачей, отговаривавших пациентов от вакцины, нужно не только привлекать к уголовной ответственности, но и лишать доступа к профессии.

Ранее вирусолог Александр Шестопалов назвал последствия отказа вакцинироваться от COVID-19.

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