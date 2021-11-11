СК опубликовал видео наезда на полицейского с участием брата Нурмагомедова

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11 ноября 2021, 21:35 Источник: ТАСС

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и его друга Камала Идрисова доставят в Дагестан для следственных действий из-за наезда на сотрудника полиции.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»,- уточнили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, 11 ноября примерно в 11:30 на КПП аэропорта в Каспийске полицейские попытались остановить автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой. Водитель сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского, который получил травмы. Устанавливается личность человека, который находился за рулем.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержали Усмана Нурмагомедова с товарищем. Мужчины якобы опаздывали на рейс и хотели подъехать прямо ко входу.

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