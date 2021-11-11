В Москве за наезд на полицейского задержали брата Хабиба Нурмагомедова

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11 ноября 2021, 16:59

фото: сайт МВД РФ

В четверг, 11 ноября, в московском аэропорту Шереметьево задержали Усмана Нурмагомедова, бойца смешанных единоборств, двоюродного брата чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Усман Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым утром 11 ноября совершили наезд на сотрудника полиции, который стоял на КПП на въезде в аэропорт Махачкалы. После этого 23-летний боец с другом спокойно улетели в Москву. Однако в Шереметьево их уже ожидали полицейские. Оба были задержаны в аэропорту.

По данным Телеграм-канала "112", мужчины опаздывали и хотели подъехать прямо ко входу. Молодым людям попытались объяснить, что частному транспорту въезд запрещен, но в ответ они совершили наезд на полицейского. Сейчас решается вопрос об их доставке в изолятор временного содержания.

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