Газ на Западе подорожал после предупреждения Лукашенко прекратить транзит в Европу

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11 ноября 2021, 18:10 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Цена на газ в Европе в четверг выросла почти на два процента после предупреждения президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить транзит голубого топлива в Евросоюз.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF выросла до 847 долларов за тысячу кубических метров, - сообщает "Свободная пресса".

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее сегодня предупредил, что может закрыть транзит газа через Беларусь, перекрыв газопровод "Ямал — Европа", если Польша закроет свою границу. Лукашенко в интервью журналу "Национальная оборона" назвал борьбу Польши против мигрантов шантажом.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони после предупреждения президента Белоруссии заявил о том, что Евросоюз намерен оказать сопротивление Александру Лукашенко. Джентилони отметил, что Лукашенко пытается при помощи угроз оказать давление на ЕС. Европейский экономист заявил, что по поставкам газа необходимо максимально использовать отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, и Европа не позволит Лукашенко запугать угрозами.

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