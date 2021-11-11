Врач Филатова сообщила, что на восстановление после ДТП Сафоновой потребуется от двух недель до месяца

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11 ноября 2021, 17:59 Источник: kp.ru

Елена Сафонова, фото: kino-teatr.ru

Врачи рассказали о состоянии здоровья заслуженной артистки России Елены Сафоновой, которая накануне попала в аварию с участием трех автомобилей. Звезда фильма «Зимняя вишня» находится в НИИ имени Склифосовского с переломом двух ребер.

В пресс-службе больницы пояснили, что Сафонова лежит в отделении травматологии. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Сама актриса на телефонных звонки журналистов не отвечает, от комментариев отказывается. Помощница знаменитости Галина попросила оставить артистку в покое.

По прогнозам врачей, Сафонова проведет в больнице минимум две недели. В свою очередь, последствия аварии оценила доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова.

«Актрисе предстоит походить в корсете от двух недель до месяца и будет как новенькая. Кости срастутся. Но себя нужно поберечь -минимизировать физические нагрузки отказаться от поднятия тяжестей. Ну и про витамины не стоит забывать. Процесс выздоровления во многом зависит от иммунитета»,- поделилась она в беседе с kp.ru.

Медик отметила, что перелом ребер - довольно распространенная травма при ДТП.

Напомним, что в среду в автомбиль Сафоновой врезалась девушка на иномарке. Водитель BMW попытался совершить перестроение через несколько полос дороги, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилями, движущимися в попутном и встречном направлениях. 21-летняя виновница ДТП была доставлена в больницу с переломом руки. На ее счету 70 неоплаченных штрафов, большинство - за превышение скорости.

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