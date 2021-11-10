Известия показали видео момента аварии с актрисой Еленой Сафоновой

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10 ноября 2021, 18:33

Елена Сафонова, фото: kino-teatr.ru

СМИ обнародовали видео с места массовой аварии на проспекте Мира в Москве. В результате происшествия пострадали два человека, в том числе актриса Елена Сафонова.

На кадрах видно, что водитель BMW спровоцировал аварию в результате грубого нарушения ПДД и выезда на встречную полосу.

«По предварительной информации, водитель автомобиля BMW попытался совершить перестроение через несколько полос дороги, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилями, движущимися в попутном и встречном направлениях»,- пояснили ТАСС в правоохранительных органах.

Предполагаемой виновницей ДТП является 21-летняя Маргарита Рафальская. На ее автомобиле BMW числятся 70 неоплаченных штрафов, большинство - за превышение скорости. Девушка попала в больницу с переломом руки, сообщает РЕН ТВ.

По данным Телеграм – канала «112» засуженная артистка РФ находилась за рулем автомобиля Hyundai. Ее доставили в НИИ им. Склифосовского с переломами ребер и надколенника.

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