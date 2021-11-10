В Москве в ДТП с тремя автомобилями пострадала актриса Елена Сафонова

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10 ноября 2021, 17:28

Елена Сафонова, фото: kino-teatr.ru

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что заслуженная артистка России Елена Сафонова попала в аварию на проспекте Мира в Москве.

«Актриса Елена Сафонова попала в ДТП с участием трех автомобилей на проспекте Мира в районе дома 44. В настоящее время она с травмами госпитализирована в одну из столичных больниц»,- пояснил ТАСС собеседник.

В пресс-службе управления ГИБДД уточнили, что на проспекте Мира произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительным данным, пострадали два человека, их доставили в медучреждения. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

По данным Телеграм-канала 112, Сафонова была доставлена в НИИ им. Склифосовского с переломами ребер и надколенника. Звезда фильма «Зимняя вишня» находилась за рулем автомобиля Hyundai.

Ранее сообщалось, что 9 ноября на Садовом кольце в Москве прозошла авария с пятью автомобилями.

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