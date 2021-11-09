В Москве два человека пострадали в аварии с пятью автомобилями

На Садовом кольце в Москве во вторник, 9 ноября, случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации столичной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали два человека.
ДТП произошло сегодня у дома номер 23 на улице Земляной Вал. Установлено, что водитель автомобиля Kia совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с четырьмя машинами, в частности, с бензовозом. Травмы получили два человека.
По факту аварии в настоящий момент проводится проверка. На месте случившегося сейчас работают сотрудники ГИБДД.
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